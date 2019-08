Przegląd informacji ze spółek

Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka .

Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa.

Budimex rozpoczął prace na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia (obwodnica Częstochowy), podała spółka. Wartość umowy to 353,17 mln zł netto.

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł , z terminem wykupu przypadającym na 2 września 2024 r.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by oceniać, czy uruchomiony w lutym Segment Prime na rynku Catalyst jest sukcesem czy nie, uważa wiceprezes Giełdy Papieów Wartościowych ( GPW ) Jacek Fotek. Zarząd GPW widzi też ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych i liczy na duże emisje w niedalekiej przyszłości.

ING Bank Śląski planuje zaliczyć 70% zysku netto osiągniętego w I połowie tego roku do kapitału własnego, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych dalszych kroków, podał bank w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

Polska Agencja Ratingowa (PAR), po odmowie rejestracji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), chce w sierpniu podjąć decyzję co do dalszego postępowania, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Lipki. Według niego, podjęte przez PAR zmiany w statucie są wystarczające dla zagwarantowania niezależności ocen ratingowych, ale ESMA nie zdążyła uwzględnić ich w swojej decyzji.

PKO Bank Polski (PKO BP) wdrożył kolejne rozwiązanie e-Windykacja dla małych i średnich firm ułatwiające im prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank Polski.

Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją "Kreatywna Europa" oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformowały banki we wspólnym komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo.

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C z powództwa akcjonariusza - ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, podała spółka.

Polimex-Mostostal złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Energomontaż-Północ Bełchatów (EPB), podał Urząd.

BSC Drukarnia Opakowań uruchomiła pierwszą linię produkcyjną w nowej fabryce i spodziewa się, że po oddaniu kolejnych moce produkcyjne zwiększą się o 40 - 60% do końca 2021 r., poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. Z jego słów wynika, że spółka rozważa kolejną inwestycję i analizuje możliwość zakupu działki inwestycyjnej typu greenfield.

FBSerwis z grupy Budimeksu zwiększył przychody ze sprzedaży o 36% r/r do 224 mln zł w I poł. 2019 r., poprawił rentowność i odnotował 10,31 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, poinformował prezes Artur Pielech. Jednocześnie podtrzymał plan wypracowania 400 mln zł przychodów w 2019 r.

Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR Allianz Polska, Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała Elektrobudowa.

MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi.