Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI ) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 870, podał Altus.

PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg, podała spółka. Wartość oferty to 1,399 mld zł netto.

Tax Care - podmiot pośrednio zależny od Idea Banku, złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, podał Idea Bank .

Bloober Team szykuje "ostre" uderzenie marketingowe i promocyjne gry "Blair Witch" na targach Gamescom i PAX Prime i liczy na sukces tytułu, poinformował prezes Piotr Babieno. Spółkę interesuje stały, stabilny wzrost przychodów z okresowymi "pikami" w miesiącach premier i tego spodziewa się w kolejnych kwartałach. Więcej szczegółów dotyczących najbliższych planów zdradzi we wrześniu.

Sąd wpisał zmiany w statucie Santander Bank Polska, które, zgodnie z zapisami Dyrektywy PSD2, pozwolą świadczyć bankowi usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz inicjowania transakcji płatniczych, czyli w praktyce zostać TPP (Third Party Provider), podał bank.

Atal wprowadził do sprzedaży 123 mieszkania w ramach I etapu realizowanego w Warszawie osiedla Apartamenty Ostródzka, podała spółka. Inwestycja powstaje na Białołęce, przy ul. Ostródzkiej. Planowany termin oddania I etapu inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r.