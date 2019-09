Przegląd informacji ze spółek

Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia poszukuje kolejnych projektów wiatrowych do przejęcia, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln euro.

Elektrobudowa ma umowę wydłużającą do dnia 17 września termin wypełnienia zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 86,1 mln zł w sierpniu i były wyższe o ok. 44,1% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-sierpień 2019 roku przychody wyniosły ok. 656 mln zł i były wyższe o ok. 37,8% r/r.

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem - New Plastics Economy Global Commitment, podała spółka. Spółka zobowiązała się, by do roku 2025 wykorzystywać tylko te plastikowe opakowania, które poddają się w całości recyklingowi lub kompostowaniu. Od września br. LPP we wszystkich salonach w Polsce zastąpi darmowe torby foliowe płatnymi torbami papierowymi z recyklingu.