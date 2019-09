Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zdecydował o cofnięciu z urzędu z upływem 31 sierpnia 2019 r. spółce Onico koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą na okres od 5 maja 2009 r. do 1 stycznia 2030 r. udzielonej 17 grudnia 2014 r., podało Onico.

Comarch otrzymał od CaixaBank Oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 19 listopada, w związku z planowanym na 8 listopada zawarciem ugody w ramach postępowania pojednawczego, podała spółka.

Rada nadzorcza Pfleiderer Group delegowała swojego przewodniczącego - Zbigniewa Prokopowicza - do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki, podał Pfleiderer.

Kapituła organizowanego przez KGHM Polska Miedź konkursu "Ambasador Polski" wybrała laureatów w kategoriach nauka, sport i kultura. Wyniki zostaną podane podczas uroczystej gali w październiku, poinformował prezes Marcin Chludziński. Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób, które na co dzień przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju na świecie.

W konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), uchylającego decyzję Komisji Europejskiej z października 2016 roku w sprawie monopolizacji dostępu do gazociągu OPAL, przesył gazu ziemnego gazociągiem Nord Stream I powinien spaść o 12,4 mld m3 rocznie, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

QubicGames zawarł z firmą Gaijin Games Inc. (działającą pod nazwą Choice Provisions) istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Tharsis" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Choice Provisions otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry).

ING Bank Śląski udostępnił środowisko produkcyjne do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Dostawcy aplikacji zewnętrznych od dziś mogą podłączyć się do bankowego interfejsu API i świadczyć klientom banku usługi, w oparciu o zapisy dyrektywy PSD2, podał bank.

Ghelamco Poland zamierza rozpocząć przekazywanie mieszkań w inwestycji Foksal 13/15 w Warszawie jeszcze w tym roku, poinformował dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Jeroen van der Toolen. Do tej pory spółka sprzedała 60% lokali i jest optymistycznie nastawiona co do znalezienia nabywców na pozostałe, ze względu na prestiżowy i unikalny charakter projektu.