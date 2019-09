Przegląd informacji ze spółek

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie podpisała w Wilnie umowę z bałtycko-fińską giełdą gazu GET Baltic na świadczenie usług doradczych, podała GPW. Zakres usług IRGiT obejmuje opracowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz modelu zabezpieczeń i rozliczeń dla giełdy gazu prowadzonej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także dla Finlandii.

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Kostadina Slavkoskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka.

Pierwsze produkty Pharmeny zostały wprowadzone przez chińskiego dystrybutora do sprzedaży na terenie Chin, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie poprzez T-mall - największą platformę handlu detalicznego w Azji dla klientów indywidualnych (B2C), podała spółka.

Ubezpieczenia komunikacyjne PKO Banku Polskiego (PKO BP) są dostępne w aplikacji mobilnej IKO, od kilku tygodni można je kupić również poprzez iPKO, podał bank. To jeden z najprostszych sposobów zakupu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Car Assistance. Korzystający z oferty mają możliwość wyboru optymalnej kosztowo oferty od różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł.

Carpathia Capital zadebiutuje na New Connect we wtorek, 17 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

PKO Bank Polski udostępnił produkcyjne API w ramach otwartej bankowości. Wprowadzone zmiany to efekt obowiązywania unijnej dyrektywy PSD2. Bank wprowadził także zmiany dla klientów w serwisie transakcyjnym iPKO i Inteligo oraz w aplikacji mobilnej IKO, w tym dodatkowe uwierzytelnienie niektórych operacji, maskowanie haseł jednorazowych czy skrócenie sesji w serwisie, podał PKO BP.

Echo Investment rozpoczęło budowę II etapu osiedla Nasze Jeżyce w Poznaniu i wprowadziło do oferty 162 mieszkania, podała spółka.

ASM Group wraz z partnerem ECE uruchomiło innowacyjną przestrzeń sprzedaży detalicznej, podała spółka. Spółka stworzyła stacjonarny park doświadczeń "It's All About Stories" łączący formuły pop-up, concept store i lokalizację eventową. Zlokalizowany w centrum handlowym w Essen, umożliwia markom prezentację swoich produktów w stylu showroomów oraz zmianę asortymentu w 8-tygodniowych interwałach tematycznych.