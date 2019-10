Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze R22 zdecydowali o wypłacie 4,23 mln zł dywidendy, czyli 0,3 zł dywidendy na akcję, z zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości 11,6 mln zł, wypracowanego w roku obrotowym, zakończonym 30 czerwca br., podała spółka.

Atal uzna w przychodach III kwartału br. łącznie 174 lokale mieszkalne i usługowe przekazane w tym okresie nabywcom, podała spółka. Od stycznia do września 2019 r. Atal wydał 1 094 lokale, najwięcej w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 160 lokali w III kw. br., a narastająco od początku roku 505. Jednocześnie spółka podtrzymuje plan sprzedaży ok. 800 lokali w tym roku, poinformował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka.

Gra "Big Pharma" trafi do sprzedaży na platformie Microsoft Xbox 4 grudnia 2019 roku oraz 5 grudnia 2019 r. na platformach Sony PlayStation oraz Nintendo Switch, podał wydawca gry Klabater.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 10,2% r/r do 737,7 mln zł we wrześniu 2019 r., podała spółka.

Tauron Polska Energia i Grupa Azoty złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Zwyczajne walne zgromadzenie Komputronika postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 r., w kwocie 9,49 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały.

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach należących do kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców, podała spółka. W ramach współpracy na powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Krzepicach w województwie śląskim, podała spółka. Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa uzyska miejscowy przemysł i odbiorcy indywidualni.

Grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa roślin oleistych, podała spółka. Zebrała w tym sezonie 84 tys. ton słonecznika z powierzchni 22,8 tys. ha, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Wydajność słonecznika na polach IMC osiągnęła poziom 3,7 t/ha, co jest o 60% wynikiem lepszym od średniej na Ukrainie. Dla porównania w ubiegłym roku plony słonecznika wynosiły 3,5 t/ha.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna PGE Energia Ciepła podpisały list intencyjny z marszałkiem województwa podkarpackiego w sprawie budowy drugiej linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Koszt nowej linii, która będzie wykorzystywała paliwo RDF, powinien być niższy niż dotychczasowej instalacji. Przetarg na jej wykonawcę może zostać uruchomiony w przyszłym roku.

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 2 260 658 akcji w ramach oferty zakupu do 913 250 akcji własnych, podał Aplisens na podstawie informacji uzyskanej z Alior Banku - Biura Maklerskiego, pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty.

Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka. W porównaniu do poprzedniego kwartału przychody wzrosły o ok. 36%, natomiast r/r wzrosły o ok. 92%.

Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) koleją pozwoliłby na osiągnięcie większej skali dostaw i optymalizację kosztową oferty, poinformował prezes PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) Henryk Mucha, w nawiązaniu do podpisanego dziś z PKP Cargo listu intencyjnego, zakładającego współpracę w zakresie kolejowego przewozu LNG. PKP Cargo widzi natomiast w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój nowego sektora rynku przewozowego, w którym chce być obecne.

Właściwa profilaktyka, troska o zdrowie, regularny ruch oraz zdrowe odżywianie mogą przełożyć się na dodatkowe 10 lat życia, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. Niezbędne jest także, szczególnie wśród chorych i osób starszych stałe monitorowanie ich parametrów życiowych.

PKP Cargo podpisało z PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) list intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozważenie współpracy w zakresie przewozu przez PKP Cargo paliwa gazowego LNG z wykorzystaniem sieci kolejowej, podał przewoźnik.

PKN Orlen współpracuje z ok. 170 polskimi producentami produktów pozapaliwowych, sprzedawanych na stacjach koncernu w Polsce, poinformował prezes Daniel Obajtek. W efekcie już 85% wszystkich produktów (4300 pozycji) na polskich stacjach firmy pochodzi od polskich dostawców lub została wyprodukowana w Polsce.

Akcjonariusze MedApp podjęli decyzję o pozyskaniu środków na komercjalizację rozwiązań za pośrednictwem emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji wyemitowane zostanie 4 mln akcji, stanowiących ok. 2,9% kapitału. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone na komercjalizację rozwiązania CarnaLife Holo oraz systemu telemedycznego CarnaLife. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej.

Ani nadchodzące wybory, ani zeszłotygodniowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie budzą emocji inwestorów aktywnych na GPW, co znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na kolejną rundę rozmów handlowych między USA i Chinami, które rozpoczną się w czwartek, oraz na decyzje ratingowe dla polskiego długu, które poznamy w piątek.

Fitch Ratings podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego, podał bank.

The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd.

Movie Games i The Farm 51 połączyły siły przy promocji swoich najbliższych premier, podały spółki we wspólnym komunikacie. 16 października na rynek trafi "Chernobylite" (The Farm 51), dzień później premierę będzie miała gra "The Beast Inside" (Movie Games). Gry ukażą się w wersji na PC.

Centralne Biuro Śledcze Policji odnalazło serwer produkcyjny należący do Zakładów Mięsnych Henryk Kania na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i 3 października 2019 r. zwróciły go spółce, podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2019 r., podała spółka.

Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Cedrob, podała spółka. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza. Dzierżawca będzie płacił spółce jako wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 300 000 zł netto miesięcznie, podano także.

InventionMed rozpoczyna rozmowy dotyczące współpracy z firmą HaptX z Seattle w zakresie prac nad symulatorami medycznymi tworzonymi na potrzeby dermatologii klinicznej i estetycznej, podała spółka. InventionMed jeszcze w tym roku planuje również zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

Archicom skorygował dane o sprzedaży lokali w III kw. br. i podał, że sprzedaż wyniosła 412 lokali, czyli o 13,5% więcej r/r, podała spółka.

Sfinks Polska otrzymał zawiadomienie o przyjęciu jego oferty dotyczącej nabycia Fabryki Pizzy. W rezultacie 14 października br. dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży wszystkich udziałów w tej spółce za 8 mln zł, podała spółka. Finalizacja transakcji i dzień zapłaty przypadną na 15 kwietnia 2020 r

Trakcja PRKiI ustaliła - po book-buildingu - liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk (wobec planowanych nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji), podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Solar Company w dniach 15-25 października w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda.

