Przegląd informacji ze spółek

Infoscan podpisał aneks do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies, dotyczący rozszerzenia zakresu współpracy o możliwość dystrybucji przez spółkę testów diagnostycznych, wykrywających przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitory, termometry), środków ochrony osobistej (m.in. maski ochronne N95, maski chirurgiczne, kombinezony ochronne) i innych produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19, zawartych w ofercie Medintech (m.in. żele i płyny dezynfekujące), podał Infoscan.

PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency uruchomią od 1 kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie epidemii koronawirusa.