Przegląd informacji ze spółek

Zarząd ING Banku Śląskiego szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5% do 0,1%) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej za 2020 rok w przedziale 255-305 mln zł, podał bank.

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 27,58 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Alior Bank nabył od Lurena Investments 108 824 007 akcji Ruchu, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł, podał bank.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, ze Sławomirem Lipkowskim jako prezesem, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl, podała spółka. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

Akcjonariusze Wasko zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Bumech i jego spółki zależne wznowiły prace w ramach kontraktów drążeniowych, których realizacja została przerwana, podała spółka. Przychody realizowane w kraju w czerwcu br. będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące roku.

Akcjonariusze ML System zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Zwyczajne walne zgromadzenie Polimeksu-Mostostalu zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 93,66 mln zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów, wynika z przyjętych uchwał.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24, podał bank. To kolejny krok w rozwoju bankowości elektronicznej BOŚ.

Bloober Team wspólnie ze Satus powołały fundusz inwestujący w gry - Satus Games, który jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Bridge Alfa, poinformował Bloober Team. Wsparcie NCBR dla funduszu wyniesie 40 mln zł, a kolejne 10 mln zł dołożą inwestorzy prywatni.

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 16,15 mln zł, co oznacza 1,97 zł na akcję, podała spółka.

Movie Games i INC powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba, podała spółka.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe to 1-54 zł za walor.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, w wysokości 330,4 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Kredyt Inkaso i pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Live Motion Games rozpoczyna pracę nad nową grą pod tytułem "Builders of China", której premiera w wersji na PC planowana jest na koniec 2021 r., podała spółka.

Spółka NodThera, w której Ryvu Therapeutics ma udziały, pozyskała finansowanie poprzez emisję akcji serii B o wartości 44,5 mln GBP (blisko 227 mln zł). Wśród nowych inwestorów znalazły się fundusze nalężące do największych koncernów farmaceutycznych na świecie, podało Ryvu Therapeutics.

Akcjonariusze Mirbudu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Premiera gry "Destrobots"na Nintendo Switch została zaplanowana na 18 czerwca 2020 r., podało 7Levels. Gra będzie dostępna w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej w cenie 9,99 USD/EUR.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju br. przez grupę VRG wyniosły ok. 62,5 mln zł i były niższe o ok. 35,4% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2020 r. wyniosła ok. 289,1 mln zł i była niższa o ok. 26,7% licząc rok do roku.

Profitroom, należący do Grupy R22, zanotował 30 maja br. wzrost o 35% r/r pod względem ilościowym i o 90% r/r pod względem wartościowym rezerwacji pokoi hotelowych przeprowadzonych przez własne narzędzie umożliwiające hotelom bezpośrednią sprzedaż pokoi na własnych stronach internetowych, poinformował R22.

Punch Punk Games rozpoczął emisję akcji - chce pozyskać w dwóch transzach 1,5 mln zł, podała spółka. Pierwsza z nich kierowana jest do członków klubu149. Zapisy potrwają do 8 czerwca. Dzień później na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się drugi etap emisji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na produkcję gry VR "Moonshine", wsparcie rozwoju działu work to hire spółki oraz zasilić produkcję gier w VR i symulacyjnych. Jeszcze w tym roku Punch Punk Games chce zadebiutować na NewConnect.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 132,47 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 0,03% r/r, podała spółka.

Apator Metrix podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę inteligentnych gazomierzy miechowych iSMART. W urządzeniach wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, podał Phoenix Systems z Grupy Atende.

Mo-Bruk analizuje rynek w zakresie nowych inwestycji, za wyjątkowo atrakcyjną spółka uważa północną Polskę, podała spółka. Mo-Bruk nie wyklucza także ekspansji na rynki zagraniczne, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Akcjonariusze GK Immobile zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 29 czerwca br., o przeznaczeniu 3,59 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka.

Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio, podała Agora.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja powołała w skład zarządu Mariusza Michałka do pełnienia funkcji prezesa oraz Krzysztofa Kwietnia do pełnienia funkcji wiceprezesa, podała spółka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o zatwierdzeniu ugody zawartej w sądowym postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska oraz zarządcy Action, podał Action.

Zarząd Mo-Bruk zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 36,01 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 10,25 zł na akcję, podała spółka.

Po uwzględnieniu w swoich szacunkach decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 r. o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5% Bank Millennium aktualnie oczekuje ujemnego wpływu tych obniżek na wynik odsetkowy grupy kapitałowej Banku Millennium w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85-90 mln zł, podał bank.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie 140-200 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 28 maja 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 0,1% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i jego grupy za 2020 r. oraz szacuje, że łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy trzech obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej) może wynieść od 195 do 230 mln zł.

PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami Energa i Enea, dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie elektrowni Ostrołęka C realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka, podał koncern. Porozumienie to przewiduje kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące