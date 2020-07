Przegląd informacji ze spółek

J.W. Construction Holding zawarł 130 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji w II kw. 2020 r., wobec 208 rok wcześniej, podała spółka , powołując się na wstępne dane. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 20 sztuk (w II kw. 2019 r.: 114).

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył termin postępowania odwoławczego w sprawie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) do 31 grudnia 2020 r., podał GDOŚ.

Grupa INC pozyskała dla swoich klientów ponad 20 mln zł w II kw. br., tj. przeszło 5-krotnie więcej niż w I kw. br., podała spółka. W samym lipcu INC planuje przeprowadzić 4 emisje akcji, a w ciągu najbliższego roku pozyskać dla swoich klientów kwotę ok. 100 mln zł, podano także.