Przegląd informacji ze spółek

Wydatki kartowe klientów Santander Bank Polska w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz w salonach prasowych w okresie 12 lipca - 1 sierpnia br. były o 14,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r., podał bank. Obecnie klienci banku wydają kartami w księgarniach i salonach prasowych ok. 3,5 mln zł tygodniowo, nieznacznie więcej niż latem 2019.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z sukcesem zakończyło prace wiertnicze w gminie Wiązownica w powiecie jarosławskim. Otwór Zapałów-3K pozwoli na wydobycie ok. 5 mln m3 gazu ziemnego rocznie, podała spółka.

Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku, podała spółka. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa British Automotive Holding (BAH) na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia br. do 9 sierpnia 2022 r., poinformowano w osobnym komunikacie.