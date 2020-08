Przegląd informacji ze spółek

Enea utworzyła odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisów związanych z pożyczką i zobowiązaniem Enei względem Energi do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., podała Enea. Odpisy spowodują zmniejszenie zysku netto spółki o ok. 674 mln zł oraz zysku netto jej grupy kapitałowej o ok. 779 mln zł, podano także.