Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł.

Biomed-Lublin z końcem października będzie w stanie przekazać pierwszą partię leku na COVID-19 do badań klinicznych, poinformował członek zarządu Biomed-Lublin Piotr Fic. Celem jest wyprodukowanie ok. 3 tys. ampułek leku z osocza ozdrowieńców.

11 bit studios wyda 20 sierpnia trzeci z zapowiedzianych, płatnych dodatków do "Frostpunka" - "Frostpunk: On The Egde", planuje kolejne dodatki do gry, w tym na konsole. W 2021 roku spółka chce wydać wersję mobilną gry, poinformował ISBtech dyrektor IR Dariusz Wolak.