Przegląd informacji ze spółek

CCC zawarło term sheet umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł z instytucjami finansującymi grupę kapitałową, tj. z: następującymi instytucjami: Bank Handlowy, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska, podała spółka. Funkcję agenta kredytu i zabezpieczeń będzie pełnił mBank.

Premiera gry "Ghostrunner" została ustalona na 27 października 2020 r., podała All In! Games.

Coraz szybsze tempo zmian technologicznych i cywilizacyjnych w bardzo radykalny sposób zmienia rynek pracy, co sprawia, że niezbędny jest nowy system edukacji, który będzie rozwijał w młodych ludziach kreatywność, umiejętności społeczne, twórcze myślenie czy poczucie odpowiedzialności. Gigantycznym zagrożeniem jest dalsza polaryzacja świata związana m.in. z dostępem do technologii oraz możliwości wykorzystania jej przeciw człowiekowi, uważa prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański.

Hydra Games oczekuje debiutu na NewConnect w październiku, poinformował ISBtech prezes Kamil Kurkowski. Spółka nie planuje emisji akcji przed wejściem na rynek, za to "systematycznie buduje swoje aktywa" i planuje rozpocząć portowanie gier na VR.

Grupa Azoty wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro, wprowadzając ujednolicone opakowania dla nawozów produkowanych we wszystkich zakładach grupy, podała spółka. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów nawozowych.

Aplisens zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych Aplisens po 11,9 zł za sztukę, podała spółka.

Celem Budimeksu Nieruchomości na ten rok jest przedsprzedaż ok. 1 500 mieszkań, czyli liczby zbliżonej do wyniku z 2019 roku, poinformował prezes Damian Kapitan. Według niego, również przychody z przekazanych lokali będą w br. podobne w ujęciu rocznym.

PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering Ltd., posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań, podał koncern. Rozpoczęcie tego etapu prac poprzedzone było wielomiesięcznymi badaniami wietrzności oraz struktury geologicznej dna morskiego. Zakończenie prac projektowych umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji.

Data premiery gry "Lust From Beyond" na platformie Steam, ze względu na prace trwające m.in. nad prologiem do gry, została przesunięta na IV kwartał 2020 r. w trakcie okna wydawniczego, podało Movie Games.