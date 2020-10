Przegląd informacji ze spółek

Liczba pobrań wszystkich gier grupy BoomBit (hyper-casual, gry GaaS, gry parkingowe i inne) przekroczyła 164 mln po III kwartałach 2020 r., co oznacza wzrost o ok. 230% r/r, podała spółka. Liczba pobrań samych gier typu hyper-casual przekroczyła 115 mln w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.

Dom Maklerski INC planuje pośredniczyć w ofertach publicznych o łącznej wartości do 40 mln zł w IV kw. 2020 r., co oznacza, iż na koniec II półrocza suma realizowanych projektów może wynieść 60 mln zł. Łączna wartość pośredniczenia w ofertach może zbliżyć się do 90 mln zł w 2020 r., podało INC.