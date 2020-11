Przegląd informacji ze spółek

Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka . Eurocash rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł.

Do rady dyrektorów Play zostało powołanych 6 nowych członków związanych z Grupą Iliad, podała spółka.

LPP w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na oferowane wszystkie akcje, tj. 17 099 sztuk, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6 600 zł za jeden walor, podała spółka.

Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. do 14,8 mln zł, a przychodów ze sprzedaży do 293 mln zł, tj. odpowiednio o 6% i 2%, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego zawartej z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy), podała spółka. Planowana wartość dostaw w latach 2021-2026 wynosi 847 mln zł netto.

Zgodnie z decyzjami, 10 spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa przygotuje do eksploatacji 17 szpitali tymczasowych, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce zaprezentować zatualizowaną strategię w połowie przyszłego roku, poinformował wiceprezes, kierujący pracami zarządu Wojciech Hann. Bank ocenia, że jeśli nie nastąpi osłabienie popytu ze strony klientów, to w perspektywie końca 2021 r. będzie stopniowo zbliżał się do celu, który zakłada, że "co druga złotówka" będzie przeznaczana na finansowanie ekologii.