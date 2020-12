Przegląd informacji ze spółek

Moody's Investor Services podwyższył rating hipotecznych listów zastawnych ING Banku Hipotecznego do Aa1 z Aa3, podał bank.

PKN Orlen wprowadził opłaty za ładowanie aut elektrycznych w pięciu pierwszych lokalizacjach, w związku z zakończeniem okresu testowego, w którym korzystanie z ładowarek było bezpłatne, podała spółka. Docelowo opłata będzie obowiązywała w całej sieci ładowarek PKN Orlen. Nowy cennik nie obejmuje usługi abonamentu, której wprowadzenie planowane jest do końca 2021 roku.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje utworzenie centrum kształceniowego w Bełchatowie w przyszłym roku, by wspierać nowe kwalifikacje pracowników kompleksu górniczo-energetycznego i mieszkańców regionu, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

PKO Bank Polski przystąpił - jako pierwszy bank w Polsce - do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej (European Payments Initiative - EPI), która ma stworzyć kartę płatniczą oraz cyfrowe płatności natychmiastowe, podał bank.

LPP rozpocznie budowę centrum dystrybucyjnego na terenie gminy Brześć Kujawski w styczniu 2021 r, podała spółka. Prace budowlane potrwają do końca przyszłego roku, a uruchomienie centrum planowane jest na I kwartał 2022 r.

TenderHut celuje w wejście na NewConnect w I kwartale 2021 r., a w następnym kroku - przeprowadzenie emisji akcji na cele rozwojowe przy przechodzeniu na rynek główny GPW, poinformował prezes Robert Strzelecki.

Według metryk Brand24, rozpoznawalność marki "Cyberpunk 2077" jest aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie, poinformował prezes Brand24 Michał Sadowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) uruchomiła pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi w województwie podkarpackim, podała spółka. Moc instalacji to ok. 2,1 MW a pojemność to 4,2 MWh.

Ipopema 21 FIZAN - spółka zależna Ipopema Securities - ogłosił zaproszenie do sprzedaży nie więcej niż 15 500 000 akcji VRG, stanowiących około 6,61% ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym, po 2,55 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Ipopema Securities.

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), podała spółka. Wartość umowy wynosi 469 108 272 zł netto.

Answear.com liczy, że jej marka własna Answear Lab osiągnie marże na poziomie co najmniej 50% w najbliższym czasie, a jej udział w przychodach wzrośnie docelowo do 15% z ok. 7% notowanych obecnie, poinformował prezes Krzysztof Bajołek. Spółka nie planuje także w najbliższym czasie inwestycji w nowe centrum logistyczne.

Answear.com nie wyklucza wypłaty dywidendy, jednak nie wcześniej niż za kilka lat i zamierza skupić się przede wszystkim na rozwoju organicznym, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

Immersion Games - spółka zależna Immersion - planuje w II kwartale 2021 roku debiut na rynku publicznym NewConnect, podała spółka. Spółka chce docelowo produkować trzy gry w ciągu roku w wersji VR, AR oraz PC.

TDJ Equity II - spółka zależna TDJ - ogłosił ogłosił wezwanie do sprzedaży 30 157 629 akcji PGO, stanowiących około 31,32% ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym, po 1,25 zł za akcję, podał wzywający. Zamiarem TDJ jest wycofanie PGO z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Ferro złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Termet, podał Urząd.

Noctliuca z nadsubskrybcją zakończyła emisję akcji realizowaną w formule private placement, pozyskując 4,2 mln zł, podała spółka. Akcje zostały objęte m.in. przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także - na zasadzie inwestycji kontynuowanej - przez zespoły funduszy VC obecnych w akcjonariacie. Środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii emiterów OLED nowej generacji, nad którymi pracuje Noctiluca.

Answear.com w ramach publicznej emisji akcji przeprowadzi zapisy w transzy inwestorów indywidualnych od 10 do17 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 18 do 22 grudnia, podała spółka. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto, które przeznaczy na dalszy rozwój, zaś wartość całej oferty może wynieść do 159 mln zł.

Geotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 499 999 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podała spółka. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Premiera gry "Goetia" na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 18 grudnia br., podał Forever Entertainment.

Mercator Medical zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie ok. 35% skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych, podała spółka.

W ramach kolejnej transzy emisji zielonych obligacji Columbus Energy chce pozyskać w I kwartale 2021 roku do 250 mln zł, poinformował wiceprezes spółki Janusz Sterna.

Columbus Energy chce coraz więcej inwestować w OZE i dysponować własnymi mocami wytwórczymi rzędu ok. 1000 MWp z farm fotowoltaicznych i wiatrowych, poinformoewał wiceprezes Columbus Energy Janusz Sterna.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 8% r/r do 851 mln zł w listopadzie 2020 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Answear.com w związku z planowaną ofertą publiczną, podała spółka. Answear.com ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje zakończenie oferty do świąt Bożego Narodzenia. Publikacja prospektu zaplanowana jest na środę 9 grudnia.

PKN Orlen zdecydował o emisji jeszcze w 2020 roku niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C opartych na ratingu ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, podał koncern.

