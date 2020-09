Przegląd prasy

--W PiS wraca pomysł, by do rządu wszedł Jarosław Kaczyński . Być może jako wicepremier, który miałby dbać o równowagę oraz zapobiegać konfliktom

--Na GPW trwają wezwania do sprzedaży akcji o łącznej wartości przekraczającej 11 mld zł

--Główny ekonomista mBanku: Obawy o powrót do takich ograniczeń, z jakimi mieliśmy do czynienia wiosną, są nieuzasadnione

-- Łączne zaangażowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w instytucje pomostowe zbliża się do 3 mld zł

-- Firmy zapowiedziały w sierpniu zamiar zwolnień wobec niemal 11,4 tys. pracowników, wynika z danych wojewódzkich urzędów pracy. Nawet w rekordowym jak dotychczas kwietniu liczba zgłaszanych do zwolnień nie przekraczała 11 tys.

--Po wątpliwościach Komisji Europejskiej co do sposobu ratowania portów lotniczych rząd szykuje dla nich dwa warianty pomocy

--MR: Propozycje do Krajowego Planu Odbudowy można składać do 30 września

--Emilewicz: Zmiany w ustawie o OZE oraz tzw. ustawie odległościowej do końca roku

--Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 54,6 pkt w IX wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 53,5 pkt w IX wg. wst. danych

--Ferrum miało wstępnie ok. 0,27 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

--All In! Games: Data premiery gry 'Ghostrunner' na Nintendo Switch to 27 X