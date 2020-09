Przegląd prasy

-- Drób z uboju rytualnego stanowi nawet 58% eksportowanego mięsa, a wołowina - 30%, wynika z danych, do których dotarł dziennik. Rolnicy mówią o fali bankructw, a banki potwierdzają zagrożenie

--Zysk netto 14 banków działających w Polsce wyniósł w I kwartale 2020 r. łącznie 1,33 mld zł. To aż o 41% mniej niż rok wcześniej

--WIG.GAMES zyskał od początku roku 75% w porównaniu z prawie 14-proc. spadkiem WIG. Dobrze wypadły też firmy IT - zyskały 36%

--Dealogic: Wartość pierwszych ofert publicznych (IPO) przeprowadzonych na świecie we wrześniu sięga 38,2 mld USD

-- W ubiegłym roku nieodpowiedni stan sanitarny stwierdzono w niemal 5600 zakładach żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

-- W lipcu wystartowała giełda do handlowania prawem do tantiem twórców muzycznych

--DataWalk wyemituje do 421 tys. nowych akcji, cena emisyjna to 154,8 zł

--MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 296,7 mld zł

--Przewozy PKP Cargo spadły o 9,4% r/r do 7,3 mln ton w sierpniu

--Morawiecki: Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców to koszt 3-6 mld zł

--Morawiecki: Prefinansowanie długu wynosi ok. 100 mld zł

--Morawiecki: Z estońskiego CIT będą mogły korzystać firmy o obrocie do 100 mln zł

--Prezes PGNiG: Zużycie gazu w Polsce może wzrosnąć do ok. 30 mld m3 w 10 lat

--PKO BP zrewidował w górę prognozę PKB na 2020 rok o 1 pkt proc. do -2,9%

--Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 722 w I-VIII

--Santander BP: Branża TSL wróci do ubiegłorocznych przychodów w 2021 r.

--URE: Ok. 1,42 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w sierpniu

--Scope Fluidics wdroży masową produkcję systemu PCR|ONE we współpracy z RKT

--EBOR zwolnił Serinus Energy ze spełniania kowenantów do 30 IX br.

--4fun Media przystąpiło do przeglądu opcji strategicznych

--MOL podjął decyzję o skupie do 5% akcji własnych

--Wojas skorygował oczekiwania dot. spadku przychodów w br. do ok. 14% z ok. 20%