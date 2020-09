Przegląd prasy

--PFR/ Lewiatan: Od sukcesu PPK zależy trwałe zwiększenie stopy inwestycji, dolanie paliwa do rozwoju rynku kapitałowego i zmniejszenie napięć emerytalnych

--Adamiec z Niezależnego DM: Nie za bardzo widać powody fundamentalne czy też innego rodzaju, żebyśmy mieli wrócić do wzrostu na GPW

--IDC: W zeszłym roku światowy rynek chmury publicznej miał wartość ponad 233 mld USD, co oznacza wzrost o 26% r/r

--MFPR ma być w ramach rekonstrukcji połączone z Ministerstwem Finansów, zaś Małgorzata Jarosińska-Jedynak miałaby trafić do MF w randze wiceministra wg gazety

--Ruszyły kontrole oświadczeń, które przedsiębiorcy wypełniali, by uzyskać świadczenia z tarcz antykryzysowych

--Indeks WIG20 spadł o 1,16% na zamknięciu we wtorek

--Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK dla Polski spadł do -14,5 pkt we wrześniu

--ML System otrzyma do 88 mln zł dofinansowania, nie widzi potrzeby emisji akcji

--Mastercard i Caritas Polska zainstalują 11 datkomatów do końca października

--KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 91,1 pkt we IX

--KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 77,9 pkt we wrześniu

--Auchan Polska zwiększyło przychody o 3,1% r/r do 11,05 mld zł w 2019 r.

--Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 5,3 pkt we wrześniu

--Sarnowski z MF: Wprowadzenie estońskiego CIT to koszt 5,6 mld zł w 2021 roku

--PSH Lewiatan liczy na utrzymanie wzrostu sprzedaży o ok. 5,5% LFL w II półr.

--BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) nie zmienił się m/m we wrześniu

--PCC Rokita ma aneks do umowy kredytowej z EBI, kwota wzrosła do ok. 307 mln zł