Przegląd prasy

-- WIG20 od lipcowego szczytu stracił już ponad 16%. Jest to obok węgierskiego BUX-a najgorszy wynik na giełdowej mapie Europy

--Euromonitor International: Zamiast prognozowanego wcześniej 2-proc. wzrostu, 2020 r. przyniesie w Polsce prawie 16-proc. spadek sprzedaży kosmetyków do makijażu

--Grant Thornton: Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie już tylko 36% średnich i dużych firm, wynika z najnowszego badania

--Firmy produkcyjne zapewniają, że nawet jeśli występują problemy związane z kwarantanną i wzrostem zachorowań, to zakłady powinny utrzymać produkcję

--Prezes MCI: 75% naszego portfela to spółki, dla których pandemia to okres akceleracji - e-sklepy, fintechy oraz spółki świadczące usługi w modelu software as a service (SaaS), notujące teraz znaczący wzrost obrotów