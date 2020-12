Przegląd prasy

--Od początku stycznia do 21 grudnia włączono już do ruchu 107 km szybkich tras, cały 2020 rok powinien zamknąć się wynikiem 137 km

--Kyriba, która ma centra programistyczne w Paryżu, San Diego i Mińsku, do połowy przyszłego roku zatrudni 80 osób w Warszawie

--Spółka zal. Gaming Factory ma umowę na produkcję gry 'Dreamhouse: The Game'

--Rząd planuje przedłużenie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do 6 stycznia 2021 r.

--EMA dopuściła do obrotu szczepionkę przeciw COVID-19 firm BioNTech i Pfizer

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło 0,3% m/m do 1 103,57 mld zł w X

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o szac. o 1,2% m/m do 1 090,2 mld zł w XI

--MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 308,6 mld zł

--PFR w zaktualizowanych celach zakłada 4,5-6 mln uczestników PPK do 2025 r.

--Famur przedłużył czas trwania programu obligacji do końca 2021 r.

--Unimot: 4 stycznia ruszają zapisy do programu dla inwestorów Unimot Klub+

--Gowin: Podstawą do ograniczeń w Sylwestra jest ustawa o stanie epidemii

--Dekpol wydzieli departament generalnego wykonawstwa do spółki Dekpol Budownictwo

--LW Bogdanka może wydobywać węgiel energetyczny do 2049 r.

--PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 0,8% r/r do 3,16 mld zł w XI

--genXone powraca do projektu Nanobiome

--GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 2,9% r/r w listopadzie

--GUS: Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł do 11,4% w listopadzie

--Polskie Domy Drewniane kupiły grunt w Pułtusku pod inwestycję na ok. 72 lokale

--Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 49% r/r do ok. 302 mln USD w listopadzie