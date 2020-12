Przegląd prasy

--Marcinowski z Trigon DM: Zakładamy, że WIG20 na koniec 2021 r. będzie mniej więcej na tym samym poziomie co dzisiaj, a jego notowania będą przypominały literę V; indeks małych spółek ma zaś potencjał do kilkunastoprocentowego wzrostu

--Spółka zal. BAH wezwała Jaguar Land Rover do zapłaty 104,5 mln zł

--Indeks WIG20 wzrósł o 2,1% na zamknięciu we wtorek

--KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,50 pkt proc.

--Borys z PFR: Wypłata 900 mln zł pożyczki dla PLL LOT - do końca roku

--All In! Games i The Farm 51 podpisały ostateczną umowę ws. gry 'Chernobylite'