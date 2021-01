Przegląd prasy

--Grupa banków pracująca nad stworzeniem konstrukcji ugód z frankowiczami wysłała list do członków zarządu NBP z prośbą o wsparcie wg gazety

--Ziruk z Ebury: To, w jaki sposób NBP prowadził interwencje bardzo mocno sugeruje, że chodziło o wygenerowanie zysku na koniec roku; to z kolei sugeruje, że bank centralny nie ma dużego apetytu na kolejne interwencje

--Uporządkowanie systemu ubezpieczeń społ. ma dać budżetowi 12,3 mld zł do 2030

--Marvipol: Liczba sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w IV kw. to 702

--Czarnek: Decyzje, co dalej ze szkołami premier zakomunikuje w kolejnych dniach

--Kruk wyemituje do 200 tys. obligacji na łączną kwotę 20 mln zł

--Booksy zamknęło rundę C finansowania na kwotę 70 mln USD

--Heimstaden Bostad nabędzie do 707 lokali na wynajem od Marvipolu za 380,9 mln zł

--Rusza oferta publ. Red Carpet Media na ok. 5 mln zł, po niej - wniosek ws. NC

--Huuuge Inc. nie rozważa obecnie podniesienia ceny za akcję w ofercie publicznej

--MRPiT: Napływ osób do rejestru bezrobotnych wzrośnie o ok. 1 pkt proc. zimą

--Huuuge Inc. analizuje ok. 60 firm jako potencjalne cele do przejęcia