Przegląd prasy

-- NBP jest otwarty na dalsze kontakty robocze w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i przedstawienia dodatkowych informacji, które byłyby konieczne do podjęcia decyzji o ewentualnym zaangażowaniu NBP we wsparcie przeprowadzenia operacji przewalutowania kredytów mieszkaniowych na złote, wynika z listu NBP skierowanego do "frankowych" banków, do którego dotarła gazeta