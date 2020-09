Przewozy PKP Intercity spadły o 41% r/r w okresie czerwiec-sierpień 2020 r.

"Epidemia koronawirusa ograniczyła wakacyjne podróże Polaków w tym roku. Od początku czerwca do końca sierpnia 2020 r. z usług PKP Intercity skorzystało 8,3 mln pasażerów. To o niemal 6 mln mniej niż w czasie ubiegłorocznego okresu letniego, lecz z każdym miesiącem liczba pasażerów wybierających pociągi przewoźnika jest coraz większa" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku przejazd z PKP Intercity wybrało o 41% mniej podróżnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wtedy z usług przewoźnika skorzystało 14,2 mln osób. Widoczna jest jednak duża dynamika wzrostu liczby pasażerów w kolejnych miesiącach. W sierpniu PKP Intercity przewiozło ponad dwa razy więcej pasażerów (3,54 mln) niż jeszcze w czerwcu (1,72 mln) i ponad cztery razy więcej niż w maju (840 tys.). Co istotne, mimo iż każdy z letnich miesięcy 2020 r. charakteryzował się spadkiem w stosunku do analogicznych miesięcy w ubiegłym roku, to z każdym kolejnym miesiącem te różnice były coraz mniejsze, podkreśla PKP IC.

W czasie tegorocznych wakacji najwięcej pasażerów (390 tys.) korzystało z połączeń na trasie Warszawa - Trójmiasto. To zmiana w stosunku do okresu letniego w ubiegłym roku, kiedy to największą popularnością cieszyły się podróże między Warszawą a Krakowem. W te wakacje PKP Intercity przewiozło pomiędzy stolicą a Gdańskiem, Gdynią i Sopotem o 48% więcej pasażerów niż pomiędzy stolicą a Krakowem. Trójmiasto było bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnych podróży koleją - od początku czerwca do końca sierpnia do Gdańska, Gdyni i Sopotu przyjechało blisko 1,8 mln osób, czytamy także.