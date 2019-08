PSEW planuje utworzenie centrum szkoleniowego OZE na Śląsku

"Ministerstwo Energii wspiera wszystkie projekty, które służą rozwojowi gospodarczemu, oraz rozwojowi nauki i technologii. Projekt przewiduje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego ukierunkowanego na rozwój nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii i jej praktyczną implementację do gospodarki krajowej. Będzie to zauważalne w Polsce, ale szczególnie zauważalne będzie na Śląsku, który historycznie był obszarem dotkniętym przemianami gospodarczymi lat 90-tych" - powiedział Maciej Kapalski z departamentu energetyki odnawialnej i rozproszonej Ministerstwa Energii, cytowany w komunikacie.

"Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej do stymulowania wzrostu gospodarczego, o czym wspomniał minister Tchórzewski - nie będzie możliwe bez stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego w obszarze rozwoju OZE. Jesteśmy zadowoleni z podjęcia intensywnych prac nad strategicznymi dokumentami kształtującymi przyszłość branży m.in. nad Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku i nad Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Liczymy na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze rekomendacje w zakresie większego wykorzystania potencjału zarówno lądowej jak i morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie dwóch najbliższych dekad" - dodał prezes PSEW Janusz Gajowiecki.