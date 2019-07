PSP: Spółdzielcza Grupa Bankowa uruchomiła płatności BLIK

"Jesteśmy dumni z tego, że płatności mobilne BLIK są już dostępne dla klientów banków spółdzielczych SGB. Naszą ambicją jest umożliwienie płacenia w ten sposób każdemu, kto korzysta z usług bankowych. Płatności mobilne to najwygodniejszy i najbezpieczniejszy sposób rozliczeń. Wierzymy, że klienci banków spółdzielczych bardzo docenią to rozwiązanie" - powiedział prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

"To bardzo ważna i nad wyraz pozytywna wiadomość dla prawie półtora miliona klientów naszej grupy. Przyjmujemy najwyższe standardy bankowości mobilnej, oferując nowoczesne usługi płatnicze przede wszystkim mieszkańcom mniejszych miast i wsi. To pierwszy etap naszych intensywnych działań na rynku usług mobilnych. Chcemy, by banki spółdzielcze SGB, tak bliskie lokalnym społecznościom, stały się synonimem banków nowoczesnych, przyjaznych klientom i wykorzystujących cały arsenał współczesnych narzędzi informatycznych" - dodał prezes SGB-Banku Mirosław Skiba.