PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 100% r/r w I-X

Pod koniec października 2019 r. po polskich drogach jeździły 7 884 elektryczne samochody osobowe, z których 60% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 4 701, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 3 183. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 446 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych wynosi 208 szt. W dalszym ciągu rośnie także liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia osiągnęła liczbę 6 094 szt, podano w komunikacie.

Prezes PZPM Jakub Faryś, zwrócił uwagę, że istotne jest, aby procedury uzyskiwania dopłat w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu były jak najprostrze, tak by umożliwić klientom bezproblemowe uzyskanie dofinansowania. Niebywale ważne jest również to, by z dopłat Funduszu mogła skorzystać jak największa liczba przedsiębiorców - zakupy flotowe stanowią bowiem 3/4 rynku rejestracji nowych samochodów.