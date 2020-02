PUT Intercor złożyło najtańszą ofertę na odc. S7 w małopolskim za 752,9 mln zł

"Zgodnie z wymaganiami przetargowymi i złożonymi ofertami, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.