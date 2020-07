Pyramid Games: Ultimate Games ma wydać 'Rover Mechanic Simulator' na konsole

"Na podstawie zawartej umowy, emitent jako właściciel praw autorskich do gry w wersji na PC, udzielił licencjobiorcy wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, pięcioletniej licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania przez licencjobiorcę gry na wspominane powyżej konsole. Zgodnie z zawartą umową, licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy" - czytamy w komunikacie.