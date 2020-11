PZ Cormay miało 1,93 mln zł straty netto, -0,41 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność Grupy Cormay, w praktyce przesądzającym o spadku sprzedaży i stratach grupy, jest globalna pandemia COVID-19. Na większości z istotnych dla Grupy Cormay rynków pandemia wciąż kształtuje priorytety wydatków w ochronie zdrowia, ograniczając popyt na sprzęt do diagnostyki hematologicznej czy biochemicznej, jak również zmniejsza liczbę wykonywanych badań nie związanych z diagnostyką COVID, ograniczając popyt na produkowane przez nas odczynniki. Pandemia negatywnie wpływa ponadto na sam proces sprzedażowy, m.in. spowalniając dynamikę postępowań przetargowych, jak również podnosi koszty związane z codzienną działalnością Grupy Cormay, m.in. w obszarze logistyki produktów. Niestety również obecne globalne nasilenie pandemii oraz związane z nią ograniczenia dla życia społecznego i gospodarczego nie pozostają bez wpływu na naszą działalność, bieżące wyniki finansowe oraz krótkoterminowe perspektywy biznesowe" - napisał prezes Janusz Płocica z liście do akcjonariuszy

dołączonym do raportu kwartalnego.