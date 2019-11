PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych wzrosły o 1,9% r/r w I-III kw. 2019 r.

"Ogółem od stycznia do września 2019 r. zarejestrowano 353,5 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych - o 1,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali w tej grupie marek 235,9 tys. sztuk (spadek o 1,6% r/r), a nabywcy indywidualni 117,6 tys. sztuk (wzrost o 7,6% r/r). W segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. zarejestrowano w Polsce 57,3 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 5,6% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przy czym zakupy nabywców indywidualnych w grupie samochodów premium+ zwiększyły się o 11% a instytucjonalnych o 5,1%" - czytamy w komunikacie.