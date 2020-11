PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 34,7% r/r w październiku

"W październiku 2020 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 147 nowych autobusów (-78 szt. /-34,7% r/r). Jest to wynik wyższy niż osiągnięty we wrześniu br. o 33,6% (+37 szt.), ale przy bardzo zbliżonym do uzyskanego wtedy, tempie spadku w porównaniu rok do roku. W ostatnim miesiącu zaznaczył się kolejny krok w kierunku normalizacji sytuacji - po wiosennym i sierpniowym załamaniu sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że cały czas działamy na bardzo niskim, kryzysowym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Przed rokiem w ciągu pierwszych 10 miesięcy średnia liczba rejestrowanych autobusów wynosiła 220 szt. a w br. 118 szt., czyli teraz co miesiąc brakuje nam ok. 100 autobusów. Tym samym od poziomu rejestracji z dwóch ostatnich, bardzo dobrych lat (2018-2019), dzieli nas przepaść. Zbliżyliśmy się za to do wyniku z przeciętnego roku 2014, kiedy zarejestrowano łącznie 1473 szt., czyli 122 pojazdy miesięcznie. Teraz może być podobnie, ocenia PZPM.

Od stycznia do październik br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1 184 nowe autobusy. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 1 019 szt. (-46,3% r/r/), podczas gdy we wrześniu było to 941 szt. r/r (-47,6%), w sierpniu: 887 szt. (-48,9% r/r), w lipcu 792 szt. (-48% r/r/), a po czerwcu - 848 szt. (-55% r/r/). Jak widać ten negatywny bilans się zmniejsza, ale bardzo powoli. Do tego tak drastycznego statycznego spadku - poza oczywiście pandemią koronawirusa - przyczyniły się bardzo dobre wyniki z pierwszej połowy 2019 r. Przypomnijmy, że było to jeden z najlepszych okresów - obok rekordowego roku 2018 - w historii polskiego rynku autobusów, podsumowano.

