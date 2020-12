PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t wzrosły o 38,9% r/r w XI

"W listopadzie 2020r. zarejestrowano 2 923 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, to więcej aż o 38,9% niż rok wcześniej. Jest to nie tylko najwyższy miesięczny rezultat od początku br. w tej grupie, ale też najwyższy listopadowy wynik w historii. Ostatni miesiąc to dopiero drugi po lipcu br. (+3,5% r/r) z dodatnim rezultatem od lipca ub.r. Biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych, których w listopadzie było więcej o jeden dzień roboczy niż przed rokiem, to wzrost jest nieco łagodniejszy i wynosi 32%. Przypomnijmy, że wysokie spadki liczby rejestracji łącznie całej grupy pojazdów użytkowych pow. 3,5t utrzymujące się od drugiej połowy 2019 r. przełożyły się teraz na niską bazę do porównań. Jednak w wymiarze bezwzględnym ostatni wynik jest imponujący" - czytamy w komunikacie.