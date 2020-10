PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o ok. 20% w I-III kw. 2020 r.

Jedynie sprzedaż opon motocyklowych wzrosła o 7%, a w samym trzecim kwartale o 57%. W trzecim kwartale zwiększyła się też sprzedaż opon ciężarowych (+15%) i rolniczych (+11) - co ograniczyło spadki w tych segmentach od stycznia odpowiednio do -3% oraz -17%. Sytuacja na rynku opon jest podobna w całej Europie, podkreślono.

"Rynek opon w Polsce został bardzo dotkliwie doświadczony przez pandemię, co było szczególne widoczne w pierwszym półroczu bieżącego roku. Wiele zakładów musiało przerwać produkcję z powodu spadku zamówień zarówno z rynku pierwszego wyposażenia, jak i rynku wymiany. Dynamika sprzedaży w 3. kwartale pozwoliła zmniejszyć spadki z pierwszego półrocza praktycznie we wszystkich segmentach - ale obserwując dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej w ostatnich tygodniach i biorąc również pod uwagę sytuację gospodarczą możemy założyć, że rok 2020 będzie bardzo trudny" - powiedział prezes PZPO Andrzej Włodarczyk, cytowany w komunikacie.

"Obawiamy się, że zamknięcie gospodarki znów mocno uderzy w branżę motoryzacyjną i oponiarską. Pozytywne sygnały w sprzedaży opon ciężarowych, rolniczych i motocyklowych w 3. kwartale są raczej sezonowym wyłomem, niż trwałym trendem. Nawet zakupy opon przed sezonem zimowym nie zrekompensują tak głębokich spadków. Budujący jest najmniejszy ubytek - tylko o 7% - zakupów opon w segmencie premium oraz wzrost o 3% sprzedaży opon rolniczych radialnych. To ważne, że użytkownicy inwestują w opony dobrej jakości" - dodał dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki.

"Jak pokazują liczby, kryzys uderza w naszą branżę dość mocno - a sytuacja nie ma perspektyw na polepszenie. Najbardziej dotknięty sektor opon do samochodów osobowych (konsumencki) spadł jak dotychczas o 14,4% w porównaniu z III kwartałem 2019 roku w segmencie wymiany ogumienia przez użytkowników aut. Natomiast w obszarze zamówień do nowych aut spadek wyniósł aż 30,4%. Mamy nadzieję, że sytuacja zdrowotna ulegnie poprawie - jednak wyraźna jest pilna potrzeba wsparcia przemysłu oponiarskiego w celu zachowania miejsc pracy w tym sektorze. Perspektywy na koniec roku pozostają złe, z dwucyfrowym spadkiem sprzedaży spodziewanym we wszystkich segmentach" - podsumowała sekretarz generalna Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA) Fazilet Cinaralp.