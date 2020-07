PZPPF postuluje o włączenie RTR do projektu tworzącego Fundusz Medyczny

"Jeśli Fundusz Medyczny będzie kolejnym mechanizmem zwiększającym nakłady na terapie lekowe, należy ocenić tę koncepcję zdecydowanie pozytywnie. Jednocześnie uważamy, że wzrost nakładów państwa na leki należy powiązać z mechanizmami wzmacniającymi ich produkcję w Polsce. Radykalny wzrost produkcji w Polsce gwarantuje zaś, w naszym przekonaniu, dziś jedynie RTR - w proponowanej przez nas, łatwej do szybkiego wprowadzenia i bezkosztowej z punktu widzenia budżetu państwa, formule" - powiedział prezes PZPPF Krzysztof Kopeć, cytowany w komunikacie.

Krajowi producenci leków podkreślają, że wprowadzenie RTR zostało zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego w 2016 roku w autorskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konieczność wprowadzenia tego rozwiązania potwierdzono w Polityce Lekowej Państwa, opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Z kolei zatwierdzona przez prezydenta Andrzeja Dudę Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej określa kwestię dostępu Polaków do leków i wyrobów medycznych w kategoriach bezpieczeństwa państwa.

"Wszyscy są zgodni, że RTR należy wprowadzić i że musi on realnie wspierać produkcję leków w Polsce. Dodatkowym impulsem z pewnością była tu pandemia koronawirusa, która unaoczniła bezradność państw, które nie mają wystarczającej własnej produkcji leków i wyrobów medycznych. Mimo dawnych i obecnych zapowiedzi ze strony administracji państwowej mechanizmy wsparcia dla produkcji w Polsce nie zostały wprowadzone. Doskonałą okazją, by zrealizować formułowane od 2016 roku postulaty, będą prace legislacyjne nad ustawą o Funduszu Medycznym. Dlatego zwróciliśmy się do pana prezydenta z apelem o uwzględnienie tej fundamentalnej dla bezpieczeństwa Polski i Polaków kwestii" - dodał Kopeć.

Jednocześnie PZPPF przekazał prezydentowi uwagi do obecnego kształtu projektu regulacji wprowadzających Fundusz Medyczny. Producenci podkreślają w nich m.in., że zmiany dotyczące prowadzenia negocjacji i wzmocnienia roli Komisji Ekonomicznej w żaden sposób nie są związane z funkcjonowaniem Funduszu, uniemożliwiają ministrowi zdrowia prowadzenia polityki lekowej, za którą ponosi odpowiedzialność i, co najistotniejsze, mogą doprowadzić do braku leków w Polsce. PZPPF postuluje więc wyłączenie z tej inicjatywy ustawodawczej zapisów regulujących refundację leków tak, aby procedowanie ustawy przebiegło sprawnie.

Przedstawiciele krajowego przemysłu farmaceutycznego uważają, że w pracach nad nowelizacją ustawy refundacyjnej brakuje transparentności i merytoryki. 18 czerwca br. wiceminister Maciej Miłkowski poinformował, że projekt tej nowelizacji jest właściwie gotowy, ale nie zostanie ujawniony przed wyborami prezydenckimi. Z doniesień medialnych wynika, że ma się tam znaleźć zapis, który będzie zmuszał krajowych producentów do dostosowania cen swoich leków do cen produktów azjatyckich. Jeśli tego nie zrobią, ich leki zostaną usunięte z listy refundacyjnej. W praktyce oznacza to, że azjatycki wytwórca może zaproponować bardzo niską cenę leku, który dostarczy na rynek w niewielkiej ilości pokrywającej zaledwie 15% rynku. Do ceny tej mają referować wszyscy inni wytwórcy. Jeśli nie będą w stanie produkować tak tanio, wypadną z refundacji. W efekcie azjatycki producent stanie się monopolistą, który w przyszłości zacznie dyktować warunki. Uzależni to całkowicie Polskę od dostaw zagranicznych leków.

