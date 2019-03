PZU uruchomi platformę pożyczkową Cash na przełomie III i IV kw. 2019 

Projekt Cash zakłada, że każdy pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o pracę i posiadający zdolność kredytową będzie mógł wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę. Wystarczy, że pracodawca dołączy do platformy Cash.

"Platforma Cash jest dla nas innowacyjnym narzędziem budowania nowych interakcji z klientami PZU oraz realizacji ambitnych celów w obszarze assurbanking. We współpracy z Alior Bankiem oferować będziemy pożyczki pracownicze na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu platforma będzie również korzystnym rozwiązaniem dla tysięcy jej końcowych użytkowników. Model spłaty pożyczki bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika jest nowością na polskim rynku" - powiedziała członek zarządu w PZU Małgorzata Sadurska, cytowana w komunikacie.

Maksymalny okres kredytowania wyniesie 3 lata, a kwota to około 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownicy będą mogli wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel. Będzie to nowa forma benefitu pracowniczego. Platforma Cash połączy interesy pracodawców oraz pracowników, podano także.

Platforma Cash to proste rozwiązanie oparte o technologię serwisu bancovo.pl. Proces wnioskowania i uruchamiania pożyczki z perspektywy klienta jest w pełni zdalny. Spłata rat odbywa się automatycznie z wynagrodzenia.

Jak poinformował dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w PZU Marek Baran, w pierwszym etapie platforma Cash zostanie zaoferowana największym przedsiębiorstwom w Polsce, a w dalszej kolejności do współpracy zostaną zaproszone pozostałe firmy.

W 2018 roku ponad 15 mln Polaków posiadało czynny kredyt, czyli prawie co druga dorosła osoba w kraju spłaca pożyczkę (wg danych Biura Informacji Kredytowej), z tego 2,7 mln kredytobiorców nie reguluje swoich zobowiązań terminowo. Średnie zobowiązanie przypadające na osobę to 26 632 zł.

Bancovo to marka należąca do NewCommerce Services, spółki, której głównym inwestorem jest Alior Bank. Bancovo to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, umożliwiająca porównywanie rzeczywistych ofert kredytów bankowych i pozabankowych.