PZU wdroży możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel

Po pobraniu aplikacji mObywatel i zalogowaniu się do systemu za pomocą profilu zaufanego otrzymamy dostęp do mTożsamości, czyli naszych aktualnych danych, które mamy w dowodzie osobistym. Warto podkreślić, że dane zapisane w telefonie - czyli imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, zdjęcie, termin ważności dowodu oraz informacja, kto go wydał - są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nawet jeśli zgubimy telefon, dane pozostaną bezpieczne, ponieważ chroni je zaszyfrowany zapis, a także blokada telefonu i hasło, które wybieramy podczas aktywacji aplikacji, podano również.