PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

Według PIU, wartość całego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła na koniec I półrocza 2019 roku przeszło 430 mln zł i była o 43,5 mln zł większa niż rok wcześniej. W tym czasie wartość polis zdrowotnych w PZU zwiększyła się ze 146,7 do 178 mln zł, czyli aż o 31,3 mln zł - wobec 12,2 mln zł wzrostu rynku bez PZU, podkreślił ubezpieczyciel.

"Osiągamy takie wyniki głównie dzięki sprzedaży grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla firm. Opieka medyczna jest głównym i najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym. Decyduje się na niego coraz więcej firm, a opieka medyczna w formie ubezpieczenia ma przewagę nad abonentami medycznymi ze względu na gwarancje, które muszą być spełnione przez ubezpieczyciela. Należy do nich krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza, który dla pacjentów jest kluczowy. Firmy oferujące usługi zdrowotne w ramach abonamentów nie są często w stanie dostarczyć usług zdrowotnych w tak krótkim czasie, jak tego oczekują pacjenci. Dzięki konkurencyjnej ofercie taki gigant, jak Grupa PZU rośnie w imponującym tempie niewielkich startup'ów, co jest wyjątkowym osiągnięciem" - skomentował prezes PZU Życie Roman Pałac, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie Grupa PZU angażuje się w szereg działań o charakterze społecznym. W ramach ogłoszonej w czerwcu społecznej strategii #10latdłużej wspiera profilaktykę zdrowotną i promuje zdrowy tryb życia. Mobilne Stefy Zdrowia PZU, które odwiedziły już kilka tysięcy miejsc w Polsce, oferują bezpłatne porady specjalistów i badania. "Te inicjatywy na rzecz zdrowia i lepszego życia Polaków stały się znakiem rozpoznawczym Grupy PZU. Służą umacnianiu zaufania do nas" - wskazał Pałac.

"W ostatnich dniach Grupa PZU we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła pionierski projekt 'Opaska życia'. To kolejna, po nowoczesnym systemie ratunkowym PZU GO automatycznie wzywającym pomoc w razie wypadku samochodu, innowacja techniczna PZU mająca wspomagać ratowanie ludzkiego życia" - przypomniano w materiale.