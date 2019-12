Qarson zmienił model dystrybucji w Polsce i nawiązał współpracę z Norauto

"Współpraca z Norauto pozwala nam rozwinąć sieć Qarsona i wyjść naprzeciw wszystkim klientom, którzy do tej pory mieli do nas po prostu za daleko. Mamy bardzo zaawansowany technologicznie serwis internetowy, technologię Google VR w wybranych punktach obsługi, więc tak prozaiczne wyzwanie jak dystans nie może stanowić przeszkody, by dotrzeć do naszego klienta. Wraz z Norauto będziemy rozwijać ogólnopolską sieć dystrybucji, by być bliżej naszych dotychczasowych i przyszłych klientów" - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Qarsona Bartłomiej Żebrowski, cytowany w komunikacie.