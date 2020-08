QNA Technology buduje IP cloud i chce przejść do fazy sprzedażowej

"To bardzo dynamiczne branże, w których postęp dzieje się szybko, a budżety są ogromne. Aby utrzymać obecne tempo rozwoju, potrzebowaliśmy przyspieszenia prac nad naszym flagowym materiałem - QNA Deep Blue Dot oraz środków na rozpoczęcie nowego, wielomilionowego projektu NCBiR Szybka Ścieżka, z którym rozwiniemy nasze tusze kwantowe, bardzo pożądane na rynku. Właśnie pod te projekty pozyskaliśmy nowych inwestorów i kapitał. Obecnie poszukujemy finansowania na kontynuację naszych projektów, czyli na dalszy rozwój fluorescencyjnych tuszy kwantowych do drukowanej optoelektroniki oraz na dalsze prace nad niebieskimi kropkami kwantowymi, w tym ich walidację przez partnerów branżowych. To będzie dla QNA ważna runda finansowania - dzięki niej przejdziemy z poziomu MVP do sprzedaży pilotażowej" - wskazał prezes.