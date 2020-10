R.Power rozpoczyna budowę farmy PV o mocy 1 MW z trackerami solarnymi

Trackery solarne, zwane też systemami nadążnymi, to konstrukcje umożliwiające poruszanie modułów fotowoltaicznych i ustawianie ich w optymalnym kierunku i pod optymalnym kątem względem słońca. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na istotne zwiększenie uzysków energii w porównaniu do statycznych systemów, ale także zapewnia łatwiejszy dostęp do paneli, czy zmniejsza ryzyko ich zabrudzeń. Technologia ta w Polsce wykorzystywana była do tej pory wyłącznie w przypadku mikroinstalacji.