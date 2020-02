R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu

Ponadto w segmencie hostingu grupa podtrzymuje zamiar budowy lidera rynku CEE, planuje ponadto rebranding segmentu do wspólnej marki (w 2020 w Polsce z szacowanym kosztem kampanii ok. 2 mln zł). Dodatkowo planowane są działania integracyjne spółek na rynku rumuńskim, a także platform CRM. Grupa podtrzymuje również działania w kierunku wykupu mniejszościowych udziałów w spółkach grupy w tym segmencie.

W segmencie omnichannel plany na ten rok obejmują wspólny panel do obsługi usług Redlink, EmailLabs, SerwerSMS, rozwój usług m.in. Mobile Push. Outlook grupy zakłada wzrost ARPU segmentu m.in. działaniom cross i upsell.

"Nie konsolidujemy aktualnie do wyników spółek tego segmentu. Inwestują one obecnie przede wszystkim we wzrost, więc kluczowa jest ich dynamika wzrostu przychodów" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki.