R22 miało 3,89 mln zł zysku netto, 9,41 mln zł zysku EBIT w III kw. r. obr.

Grupa osiągnęła 13,9 mln zł znormalizowanej EBITDA . Oznacza to wzrost r/r o 30%.

Początek 2020 r. to okres ważnych wydarzeń w obszarze hostingu. Jeszcze w styczniu spółka zrealizowała opcję wykupu mniejszościowych udziałów w tym segmencie, dzięki czemu R22 kontroluje 100% segmentu. Już po zakończeniu I kwartału - na początku kwietnia grupa

"cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi, dla ludzi. W jej centrum jest człowiek, zarówno klient korzystający z naszych usług, jak i nasz zespół, który jako jego przyjaciel i specjalista, zapewnia mu najlepsze wsparcie. Uruchomienie nowej marki to krok milowy w unifikacji marek hostingowych na wszystkich rynkach. To również element kompleksowej zmiany komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.