Rada w nowej rzeczywistości

Inflacyjne dane za obniżką

Okres powyborczy związany z przekazaniem władzy to często czas niepewności. Chociaż polityczna gra jak zwykle dominuje nad odpowiedzialnością za państwo, to ostatecznie nikt nie ma wątpliwości, jaka większość parlamentarna stworzy nowy rząd. Z taką świadomością we wtorek do obrad zasiądzie Rada Polityki Pieniężnej. Konsensus rynkowy wskazuje, że w środę zobaczymy trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych, podobnie jak w październiku ma to być 25 pb. Trzeba przyznać, że gołębie w RPP dostały świetny argument dla cięcia w postaci wstępnych danych inflacyjnych. W październiku ceny urosły w ujęciu rocznym 6,5%, co było już drugim gwałtownym obniżeniem wskaźnika (8,2% we wrześniu i 10,1% w sierpniu). Ekonomiści są zgodni, nie wykluczając analityków NBP, że trudno spodziewać się kolejnych tak znaczących spadków, a przed nami długa droga do celu inflacyjnego. W przyszłym roku średnioroczna dynamika cen ma wynieść 5,8%.