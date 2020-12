Rafako kwestionuje prawo Gaz-Systemu do odstąpienia od 'umowy Goleniów'

"Emitent kwestionuje w całości prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy Goleniów, zastrzegając nieskuteczność naliczenia przez zamawiającego kary umownej oraz żądania zwrotu zaliczki. Ponadto, w zakresie naliczenia kary umownej na kwotę 20 512 308,19 zł, emitent powołuje się z ostrożności na rażące jej wygórowanie, a co za tym idzie konieczność miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Przywołane przez zamawiającego okoliczności uzasadniające naliczenie kary umownej stanowiły w przeszłości podstawę do naliczenia kar umownych, co wyklucza ponowne obciążenie emitenta sankcją w postaci kary umownej wynikającej z tych samych okoliczności faktycznych" - czytamy w komunikacie.