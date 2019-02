Rajd na akcjach Ursusa. Wygrywa z Autosanem w ważnym przetargu

Bohaterem wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie jest Ursus. Do południa cena akcji spółki wzrosła z 1,07 do 1,40 zł, czyli o blisko 30 proc. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie interwencja władz GPW, które zawiesiły notowania, by dać ochłonąć inwestorom.