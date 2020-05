Red Dev Studio planuje 4 premiery gier w II kwartale

Spółka podała także, że pod koniec marca Silver Lynx Games (posiadacz licencji na wyprodukowanie planszowej wersji gry "Down to Hell") w niecałą dobę osiągnęło wyznaczony cel kampanii na platformie Kickstarter. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wykonanie i komercjalizację planszowej wersji gry. Red Dev Studio otrzyma określony w umowie procent przychodów ze sprzedaży gry. "Down to Hell" w podstawowej wersji dostępny jest już na PC i Nintendo Switch. Przygotowywana przez Silver Lynx Games gra planszowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, a jej pojawienie się na rynku z pewnością zwiększy również zainteresowanie wersją elektroniczną.