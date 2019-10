Redan miał 36,46 mln zł straty netto, 36,65 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

"W I półroczu 2019 r. nastąpił spadek przychodów z tyt. sprzedaży towarów o 10%, tj. 26,2 mln zł, głównie w segmencie dyskontowym (-21%), przy nieznacznym wzroście w segmencie modowym (+3%). Struktura przychodów pozostaje jednak bez zmian - ok. 98% stanowi sprzedaż towarów. W roku 2019 wartość sprzedaży rynku dyskontowego spadła o 21% przy 8% zmniejszeniu średniej powierzchni sieci handlowej. W części modowej został zanotowany przyrost sprzedaży realizowanej na rynku krajowym o ok. 5%, przy zbliżonej dynamice średniej powierzchni r/r. + 4%. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie sprzedaży na rynkach zagranicznych o -8% r/r." - czytamy w sprawozdaniu.

Pierwsza połowa 2019 r. to szybszy spadek sprzedaży krajowej, przy jednoczesnym utrzymaniu rozkładu geograficznego - 95% udział sprzedaży w Polsce. Spadek sprzedaży w Polsce jest konsekwencją zmniejszenia sprzedaży sieci TXM (restrukturyzacja sieci sklepów - 29 mln zł) i rozwoju sprzedaży segmentu modowego w najważniejszych kanałach dystrybucji - sklepach Top Secret (+4%) i e-commerce (+6%), jak również jednorazowej transakcji wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w lutym br. w segmencie modowym, podano także.

W I półroczu 2019 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 37,2 mln zł, co oznacza spadek wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27,9 mln zł. Wynik uległ pogorszeniu w obu segmentach rynku - spadek o 13,4 mln zł na rynku dyskontowym i 14,0 mln zł w segmencie modowym.

"Najistotniejszą zmianą w I półroczu 2019r. jest ujawnienie zgodnie z MSSF16 wartości zobowiązań finansowych związanych z prawem do wykorzystania lokali. Wzrost zobowiązań finansowych r/r o 19,3 mln zł (+30%) jest konsekwencją emisji obligacji w drugiej połowie 2018r. zarówno przez Redan SA (13 mln zł), jak i podmiot zależny TXM SA w restrukturyzacji (21 mln zł obligacji zamiennych na akcje, z tym, że część tej kwoty jest zaliczona na kapitał własny ze względu na opcję konwersji). Zobowiązania handlowe spadły w 1 półroczu o 13,0 mln zł (-8%) głównie w części dyskontowej, w związku ze spadkiem zapasów tego segmentu" - czytamy także.

- ok. 81,6 tys. m2 (317 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 22,1% spadku w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2018 r.;