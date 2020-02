Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 30% r/r do ok. 12 mln zł w I

"W styczniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce była o 23% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy analogicznej wielkości sieci. W roku poprzednim po sezonie jesienno-zimowym pozostał nadmierny niesprzedany zapas. W związku z tym w okresie wyprzedaży pozwalało to, a nawet wymagało, bardzo aktywnych działań promocyjnych prowadzących do wyższej sprzedaży. W roku bieżącym dostępność towarów z kolekcji jesienno-zimowej była o 55% niższa, co spowodowało mniejszą o 40% sprzedaż tych towarów. Prawie trzykrotnie wyższy był poziom towarów z poprzednich sezonów, jednak nie pozwoliło to na skompensowanie utraconej sprzedaży. Ze względu na zmiany w strukturze oferty niższy był w roku bieżącym także zapas kolekcji wiosennej, ale dzięki temu została na niej wypracowana znacząco wyższa marża handlowa. Pomimo tego, z powodu wyższego zapasu towarów z poprzednich sezonów, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była o 1,5 pkt proc. niższa r/r" - czytamy w komunikacie.